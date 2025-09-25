İran ve Finlandiya cumhurbaşkanları bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York ziyaretinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Görüşmede Pezeşkiyan, İran’ın içeride birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, dış ilişkilerde ise dünya ile işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin beklenen düzeyde gelişmediğini ve Avrupa’nın üç ülkesinin İran’a karşı "snapback" (BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulması) mekanizmasını kullanma girişimini eleştirdi.

İran’ın nükleer silah üretme niyeti olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin taahhütlerini ihlal etmesi ve müzakereler sırasında İran’a yönelik askeri saldırılar nedeniyle Batı’ya karşı güvensizlik bulunduğunu söyledi. Ancak bu güvensizliğin aşılması için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, çok taraflılığın ve tek taraflılıktan kaçınmanın uluslararası ilişkilerde en etkili yöntem olduğunu belirterek, özellikle Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların barış ve istikrarın sağlanmasında daha sorumlu davranması gerektiğini, ayrıca İsrail rejiminin işlediği suçlara karşı somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise görüşmede, uluslararası ortamda sorunların üstesinden gelmenin tek yolunun diyalog ve anlayış olduğunu belirtti. Niinistö, dünyada gerçek çok taraflılığa ihtiyaç olduğunu ve çok kutuplu yapının çok taraflılığın yerini almaması gerektiğini vurguladı.