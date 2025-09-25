Avrupa’nın boş vaadleri İran’ı nükleer anlaşma yükümlülüklerini azaltmaya zorladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, 20:30 haber programında önemli açıklamalarda bulundu.

Laricani, ABD’nin nükleer müzakereler sırasında İran’ın balistik füze kapasitesini de görüşmelerin gündemine getirmek istediğini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını da kabul etmediğini ancak karşılığında İran’a nükleer santral vaadinde bulunduğunu belirtti; bu vaadi ise “dayanaksız” olarak nitelendirdi.

Laricani, “snapback” meselesine değinerek, bu mekanizmanın amacının taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse diğer tarafın eski duruma dönebilmesi olduğunu söyledi.

Ancak pratikte ABD’nin önce nükleer anlaşmadan çekilip yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade eden Laricani, Avrupa’nın ise bankalar kurma ve şirketlerin iş yapmasını kolaylaştırma sözü verdiğini ama bunu gerçekleştirmediğini belirtti. İran’ın bir yıl boyunca Avrupa’dan gelecek adımları beklediğini, ancak bir sonuç alamayınca karşı adımlar attığını anlattı.

Laricani, “On yılı aşkın süredir ABD ve Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmedi, Washington anlaşmadan çekildi ve İran’a karşı askeri operasyonlar bile düzenledi. Peki, sorumluluk kimin?” diye sordu.

İran’ın her zaman adil ve gerçekçi müzakereleri desteklediğini belirten Laricani, Rusya’nın “snapback” mekanizmasının uygulanmasını 6 ay ertelemeyi teklif ettiğini ve İran’ın bunu kabul ettiğini söyledi. Avrupa’nın ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği gibi bazı şartlar koyduğunu, fakat ABD ile doğrudan müzakere talebinin bu süreci zorlaştırdığını vurguladı.

Laricani, son olarak İran’ın 1+5 formatındaki müzakerelere itirazı olmadığını, ABD’nin de bu çerçevede diğer ülkelerle birlikte bulunması durumunda kabul edileceğini ifade etti.

İran’ın savunma amaçlı füzelerini bırakmayacağını, bu konuda kesinlikle geri adım atmayacaklarını belirten Laricani, “Yaptırımların yüzde 95’i zaten mevcut, dönüşü büyük değişiklik yaratmaz” dedi ve ekonomik dalgalanmaların daha çok psikolojik olduğunu ifade etti.