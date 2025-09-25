  1. Siyaset
İran, "Snapback" mekanizmasının aktifleşmesi durumunda stratejisini güncelleyecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Bolivya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, İran’ın her türlü senaryo ve duruma karşı tam hazırlıklı olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, "Snapback" mekanizması devreye girdiğinde, İran’ın dış ilişkilerdeki tutumunun yeni duruma uygun şekilde yeniden düzenleneceğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD’nin tutumunun sadece İran’a karşı değil, kendi politikalarını desteklemeyen tüm ülkelere yönelik olduğunu vurguladı.

Bolivya Cumhurbaşkanı ise İran’ın Latin Amerika’daki varlığının bölge ülkeleri için her zaman olumlu ve yapıcı etkiler yarattığını ifade etti.
 

