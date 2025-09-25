Ensarullah Lideri: ABD’nin İsrail rejiminin cinayetlerine desteği sürüyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, İsrail düşmanının ABD desteğiyle Filistin halkına karşı Gazze’de vahşi saldırılarını ve soykırımını iki yıldır sürdürdüğünü açıkladı.

El-Mesire’ye göre el-Husi, bölgede ve Yemen’deki son gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye yönelik abluka ve açlık-terörüne devam ettiğini, Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Ayrıca Batı Şeria’da da İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını artırdığını ve özellikle El Halil şehrini tamamen kontrol altına alma hedefiyle bölgedeki işgali derinleştirdiğini vurguladı.

El-Husi, İsrail’in işlediği suçların dünya genelinde kınandığını ancak İsrail’in ABD desteği sayesinde saldırılarına son vermediğini belirtti.

Enserallah’ın Lideri Seyyid Abdulmelik el‑Husi şöyle konuştu:

"Siyonist askerler emekliye ayrılmayı hedefliyor. Savaş alanından kaçış, direnişçilerin Gazze’deki cesareti ve kahramanlığı sayesinde rejimde yaygın bir olgu haline gelmiş durumda.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hâlâ devam ediyor; siviller ve yerleşim bölgeleri vahşi saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. ABD, Arap ve Orta Doğu’daki ülkeleri müttefik rejimleri saymıyor; ABD ve İsrail 2006’da da Yeni Orta Doğu Planı kapsamında Lübnan’ı işgal ettileronlar Amerika’ya en büyük hizmeti etmeye çalışıyorlar Lübnan hükümetinin Hizbullah’a karşı aptalca tutumu, bu ülkenin egemenliğini koruma çabasına hiçbir katkı sağlamaz."

Bazı Batılı ülkelerin Filistin’i resmen tanıma yönündeki itirafı yeni bir olay değil

El Husi "Bazı Batı ülkelerinin Filistin devletini tanıma itirafı, İsrail’in İşgali’nin başlangıcından bu yana BM’de tartışılan bir konudur. İki devletli çözüm söylemi, aslında farklı bir devletsizleştirilmiş yapı ve dış ilişkileri İsrail’in çıkarlarına göre düzenlenmiş küçük bir Filistin devleti anlamına gelir; aynı zamanda sınırlı oranda toprak içerir." diye kaydetti

Lider şöyle devam etti : "Şehit Nasrallah, düşmanlar için ortak bir hedefti. Lübnan Hizbullahı, İslam ümmetinin sağlam kalesi ve aşılmaz bir engel olmuştur, ancak bazı Arap rejimleri İsrail düşmanı ile kapsamlı komplolarına devam etmektedir. Suriye üzerinde hakimiyet kuran gruplar, İsrail rejimini düşman olarak görmüyor, aksine bu rejimle güvenlik anlaşması ve koordinasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Bu gruplar, bölgedeki ABD projesinin bir parçası olmaya gayret ediyorlar. Siyonist düşman, Davud Geçidi’nin gerçekleştirilmesine önem veriyor ve Suriye de bu Siyonist projenin bir parçası haline gelmiştir."

Lider "Bu hafta, işgal altındaki topraklara seyahat yasağını ihlal eden bir gemiye saldırdık. İsrail rejimine yönelik deniz yasağı devam ediyor ve operasyonlarımız Kızıldeniz’den Bab el-Mendep Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi’ne kadar uzanıyor." dedi.