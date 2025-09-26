Erakçi’den BM Şartı’nı Savunan Dostlar Grubu’nun İran’a desteğine teşekkür

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Şartı’nı savunan Dostlar Grubu’nun İran’a yönelik dayanışma ve dünya üzerindeki bazı ülkelerin tek taraflı politikalarına karşı duruşlarından dolayı teşekkür etti.

Erakçi, BM Genel Kurulu’nun yıllık toplantısı kapsamında New York’ta düzenlenen Dostlar Grubu’nun yedinci dışişleri bakanları toplantısına katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erakçi, grubun İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınayan tutumunu ve İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik çirkin saldırılarla ilgili özel deklarasyonun kabul edilmesini takdir etti.

Bakan, İsrail rejiminin Filistin’de devam eden insanlık dışı katliamları, soykırımı ve savaş suçlarını, açlık politikasını destekleyen ABD’nin yardımıyla sürdürdüğünü belirtti. Bu suçların durdurulması için somut adımlar atılması, İsrail rejimine herhangi bir desteğin kesilmesi, Güvenlik Konseyi tarafından güçlü ve etkili yaptırımlar uygulanması ve uluslararası işbirliğiyle suçlu liderlerin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi, tek taraflı zorlayıcı eylemlerle mücadele eden Dostlar Grubu’nun çalışmalarını takdir ederek, grubun ortak desteğiyle hazırlanan ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerle mücadele için Uluslararası Gün’ün ilan edilmesini içeren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Erakçi, konuşmasında şöyle dedi:

“Sayın Başkan, Venezüella Bolivarcı Cumhuriyeti’ne Dostlar Grubu’na önderlik ettiği ve bu toplantının düzenlenmesi için teşekkürlerimi sunarım. Bu toplantı BM’nin 80. kuruluş yıldönümünde gerçekleşmektedir, ancak aynı zamanda Şart’ın bazı ülkelerin tek taraflılık ve üstünlük politikaları karşısında benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde yapılmaktadır.

Haziran 2025’te İsrail rejimi ülkemize açık bir saldırı başlattı; sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldı, binlerce kadın ve çocuk dahil çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı. ABD ile tam işbirliği içinde İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışçıl nükleer tesislerine saldırdı. Bu saldırılar uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın açık ihlali olup, aynı zamanda insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamındadır.

Dostlar Grubu’nun bu saldırıları kınayan ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılara ilişkin özel deklarasyonu kabul eden sorumlu tutumunu takdir ediyorum. Ayrıca grubun İran’a yönelik iki özel bildiri ve BM Genel Sekreteri ile Güvenlik Konseyi Başkanına yazılan ortak mektupla gösterdiği dayanışma için teşekkür ederim.

Filistin’deki insani trajedi anlatılamayacak kadar büyüktür. İsrail rejimi ABD desteğiyle soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemektedir. Rejim açlığı savaş aracı olarak kullanmakla kalmayıp, açlıkla soykırımı uygulamaktadır. Bu rejim apartheid rejimidir.

Ancak sadece sözler bu trajediyi durduramaz. Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması için yasal taahhütler somut eyleme dönüşmelidir. Tüm ülkeler bu rejime silah transferi dahil her türlü yardımı durdurmalıdır. Güvenlik Konseyi güçlü yaptırımlar uygulamalıdır. İsrail rejimi hesap vermeli ve suçlular uluslararası işbirliğiyle adalete teslim edilmelidir.

Bölgedeki ABD tehdidine karşı Latin Amerika’daki gelişmeleri de göz ardı etmemeliyiz. ABD’nin Venezuela’ya yönelik yasa dışı müdahalelerini kınıyor ve Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz.

Dostlar Grubu’nun tek taraflı yaptırımlarla mücadele çalışmalarını takdir ediyor ve grubun ortak desteğiyle hazırlanan, tek taraflı yaptırımlara karşı uluslararası günü ilan eden karar tasarısını memnuniyetle karşılıyoruz. İran’ın bu konuda BM Şartı Komitesi’ne sunduğu önerilerin takipçisi olacağız.

İran, BM’nin kurucu ve sorumlu üyesi olarak, Dostlar Grubu’nun Şart’ı savunma hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor, yapılan çalışmaları takdir ediyor ve grubun gelecekteki işbirliklerine açık olduğunu bildiriyor.

Teşekkür ederim.”