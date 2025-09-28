Silahlı kuvvetlerimiz her türlü olası tehdide karşı güçlü bir şekilde karşı koymaya hazır

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, savunma sistemleri ve ekipmanlarının güçlendirilip yenilenmesi sürecinin iyi ilerlediğini belirterek, silahlı kuvvetlerin her türlü olası tehdide karşı güçlü bir şekilde karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Musevi, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkenin savunma ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile askeri koordinasyon ve birlikteliğin düşmanın yenilgisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur ise, dini inanç, insan kaynağı ve teknolojiye dayanan güçleriyle İran’ın savunma doktrinini sahada aktif şekilde uyguladıklarını, tüm alanlarda her türlü düşman tehdidine karşı kararlı ve hızlı tepki vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Her iki yetkili, İran’ın bağımsızlığı, ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için tam birlik ve kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

