İsrail Hayom: İran hükümeti göründüğünden daha güçlü

İsrail'in önde gelen İbranice gazetelerinden İsrail Hayom, İran ile yaşanan 12 günlük çatışmaya atıfta bulunarak, İran'ın askeri gücünü kabul etti.

İsrail Hayom gazetesi, İsrail'in saldırısının ardından sadece 24 saat içinde İran’ın yeni yetkilileri atayarak kontrolü yeniden ele aldığını belirtti. Gazete, İran’ın bu durumdan güç ve moral bulduğunu ve bu hissin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

Raporda ayrıca, Tahran’ın askeri kapasitesini artırmaya devam ettiği, özellikle füze sistemlerine odaklandığı ifade edildi. İran’dan her gün yeni füze testleri ve yetkililerin bu sistemlerin geliştirilmesine dair açıklamaları gelmekte.

İsrail Hayom, İran’ın Rusya ve Çin’den destek alarak hava savunma sistemlerini güçlendirmeye çalıştığını yazdı. Gazete, eğer Tel Aviv bir kez daha Tahran’a saldırırsa, İran’ın artık hazırlıksız olmayacağını belirtti.

Raporda, Trump yönetiminin şu dönemde Venezuela saldırısı ve Ukrayna savaşı gibi başka konulara odaklanması nedeniyle ABD’nin İsrail’e vereceği desteğin önümüzdeki süreçte belirsiz olduğu vurgulandı.

Son olarak, rapor, olası uzun süreli bir çatışmada İsrail’in İran’dan daha fazla zarar göreceğini, çünkü İran’ın hem coğrafi olarak geniş hem de askeri açıdan tecrübeli olduğunu kaydetti. İsrail’in anlaması gereken şeyin, İran hükümetinin göründüğünden çok daha güçlü olduğu ve yerine geçebilecek güvenilir bir alternatifin olmadığı olduğu ifade edildi.