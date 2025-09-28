İngiltere Dışişleri Bakanı: İran ile diplomatik yolları takip etmeye devam edeceğiz!

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD ve siyonistlerin İran’a yönelik saldırılarını görmezden gelerek, Tahran ve Washington arasında dolaylı görüşmeler devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programı hakkında hiçbir garanti vermediğini ve müzakerelere katılmadığını iddia etti.

Cooper, bu nedenle “tetik mekanizmasını” aktif hale getirdiklerini belirtti. Ülkelerinin diplomatik süreçleri ve müzakereleri sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Cooper, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden uygulanmasının diplomasinin sonu olmadığını vurguladı.

İngiltere, Almanya ve Fransa’dan oluşan “Avrupa Üçlüsü” (Troyka), İran’ı 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, ABD’nin 2018’de tek taraflı çekilmesini ve Avrupa taraflarının ihlallerini görmezden gelerek, 30 günlük yaptırım mekanizmasını başlattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin baskısıyla, Rusya ve Çin’in İran nükleer anlaşmasını destekleyen 2231 sayılı kararın uzatılması önerisini reddetti. Bu karar sonrası, uluslararası yaptırımlar resmen bugün itibarıyla İran’a karşı yeniden yürürlüğe girdi.

