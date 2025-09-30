Olası gelecekteki çatışmaya karşı olağanüstü bir hazırlık içindeyiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin saldırı ve savunma kabiliyetlerinde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Yetkili, Özellikle 12 Günlük Savaş sırasında düşmanın taktik ve yöntemlerine odaklanarak, buna karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

“12 Günlük savaşta yaşananlar, düşmanın sinsi faaliyetlerine karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösterdi,” diyen Tümgeneral Musevi, “Bunun ışığında kuvvetlerimiz, olası bir çatışmaya karşı üstün bir hazırlık düzeyine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı, 12 günlük savaş sonrası Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nde yapılan büyük gelişmelerin ve yatırımların bugün gözle görülür şekilde ortaya çıktığını kaydetti.