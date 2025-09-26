Laricani: Snapback mekanizması devreye girecekse UAEA ile işbirliğini durdururuz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, PBS’in belgesel ekibiyle yaptığı görüşmede, snapback mekanizması yürürlüğe konulursa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sonlandıracakları uyarısında bulundu.

Ali Lariçani PBS’in Amerika’daki belgesel ekibiyle yaptığı kapsamlı röportajda şu uyarıyı yaptı: Snapback mekanizması uygulanırsa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğimizi sonlandıracağız.

Üç Avrupa ülkesinin (Almanya, Fransa ve İngiltere), İran’ın taahhütlerini yerine getirmediği ve Ajans ile işbirliği göstermediği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir mektup göndererek snapback mekanizmasını başlattıkları ve Güvenlik Konseyi kararlarının tekrar yürürlüğe girmesinin tetiklenebileceği; bunun uygulanması halinde BM yaptırımlarının 27 Eylül tarihinde (yeniden) İran’a otomatik olarak geri dönebileceği bildirilmişti.

İran Asla Teslim Olmayacak

Laricani röportajında şunları vurguladı: Bu krizi barışçıl yollarla çözmek için tüm olası seçenekleri ve mekanizmaları takip ettik.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a olası herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunarak, İran’ın asla teslim olmayacağını söyledi.

“Nükleer Programımız Yok Edilemez”

Laricani, “Bence İran’ın nükleer programı hiçbir zaman yok edilemez” dedi ve ekledi: Bir bilgiyi bir kere öğrendiğinizde, kimse o keşfi sizden alamaz. Bir makine icat etmişsiniz gibi düşünün; makineniz çalınsa bile yeniden yapma kapasiteniz vardır.

ABD gazetesi Washington Post’un, Natanz güneyinde “Kuh-e Kalang” (Kuh Kolang) olarak bilinen bir yeraltı sahasında faaliyet olduğuna dair iddialarını hatırlatmaları üzerine Laricani şu yanıtı verdi: Hayır. Biz hiçbir yerimizi terk etmedik. Gelecekte bu yerlerin olduğu gibi aktif kalıp kalmayacağı ya da kapatılıp kapatılmayacağı ise muhtemelen durumun gerektirdiklerine bağlıdır.

Laricani Frontline ekibine, İran’ın şu an ve gelecekte nükleer bir silah peşinde olmadığını tekrar ederken, geçen yaz ABD ve İsrail tarafından yapılan saldırıların müzakereleri “gülünç bir gösteriye” dönüştürdüğünü söyledi.

“İran, ABD Halkının İddia Ettiği İnsan Haklarına Lâyık”

Laricani’ye, Amerikalılara nükleer programları hakkında ne anlatmak istediği sorulduğunda şunları söyledi: Onların anlamasını istediğim şey şu, biz de Amerikalıların kendileri için talep ettikleri insan haklarına lâyığız. Onların adil ve ahlaki ilkelere dayalı davranmaları gerekiyor. Şu anki tutumları dünyayı kaosa sürüklüyor ve bu onların da zararına oluyor.

