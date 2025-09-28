Türkiye'nin farklı şehirlerinde Filistin ve Sumud'a destek için etkinlikler düzenlendi

Alanya Hacet Mahallesi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy yaptı.

Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.

Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.

Kocaeli

Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Meydanın ortasında çizilen alanda toplanan katılımcılar, taktıkları siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renkli şapkalarla Filistin haritasını sembolize eden bir görsel oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kartepe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Özkan Işıksoy grup adına açıklama yaptı.

Zaman zaman filodaki gazetecilerle telefon bağlantısı kurularak, son duruma ilişkin bilgi alındı.

Malatya

Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan vatandaşlar, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Boyun eğme işgale, gideceğiz Gazze'ye" sloganları atarak Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Kernek Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Malik Çiftçi, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu kaydetti.

Çiftçi, Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun korunması ve sivil toplumun barışçıl girişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini belirten Çiftçi, "Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Bursa

Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İnsan Vakfı ile birçok STK üyesi ve vatandaşların nöbeti sürüyor.

Gazze ile ilgili fotoğraf ve belgesellerin gösterildiği alanda, Küresel Sumud Filosu'na ve Gazze'ye destek için bağış toplanıyor.

Vatandaşlar, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm konusunda bilgilendiriliyor.

İnsan Vakfı Bursa Teşkilatı temsilcisi Kemalettin Güven, AA muhabirine, nöbetlerini filo Gazze'ye varana dek sürdüreceklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye sağ salim varmasını umduklarını belirten Güven, şunları ifade etti:

"'Biz de sizin yanınızdayız, sizi destekliyoruz' diyebilmek için nöbet tutuyoruz. O kardeşlerimizle o yolculukta değiliz ama maddi ve manevi olarak onları buradan destekliyoruz. Bursa'daki teşkilatlarımız, gönüllü kuruluşlarımız ve STK'lerimiz, İsrail ablukası altındaki kardeşlerimize o gemilerimiz sağ salim varana kadar her akşam nöbetteler. Bugün biz buradayız, nöbetçiyiz. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanında ve arkasındayız. Biz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz, Bursalılardan da tek isteğimiz sosyal medya hesaplarımızdan ve buraya gelerek kardeşlerimize destek olmaları."

Grup, 2 Ekim'e kadar 19.00-23.00 saatlerinde nöbet tutmayı sürdürmeyi planlıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, eski İnegöl Belediyesi binası önünden başladı.

Etkinlikte, temsili Sumud gemisi kalabalık katılımla İnegöl Heykel Meydanı'na taşındı.

Meydanda düzenlenen programda katılımcılar, Gazze halkı için dualar etti.

Fethiye

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca, Beşkaza Meydanı'nda "Gazze Çadırı" kuruldu.

Çadırı ziyaret eden vatandaşlar, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm konusunda bilgilendirildi.

Vatandaşlar ve turistler, çadırın yanına yerleştirilen fikir duvarına duygularını yazdı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da çadırı ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği Fethiye Temsilcisi İbrahim Kılıç, AA muhabirine, Küresel Sumud Filosu'na ve Gazze halkına destek vermek için çadırda nöbet tuttuklarını söyledi.

Alanda resim sergisi ve temsili Sumud filolarının yer aldığını belirten Kılıç, fikir duvarına vatandaşların yanı sıra yabancıların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Trabzon

Büyükşehir Belediyesince "Özgür Filistin İçin Hareket Et" sloganıyla düzenlenen "Trabzon'dan Kudüs'e Gönül Köprüsü" etkinliği, Kahramanmaraş Caddesi'nde 10 kilometrelik bisiklet turu ile başladı.

Etkinlik kapsamında Uzun Sokak'tan Ganita mevkisine kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Sumud'umuz Gazze'ye, Çocuklar Ölmesin, Çocuklar Büyüsün ve Sizi Bekliyorlar" yazan afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yürüyüşün ardından, bugünün İslam dünyasının garip çocuğunun Gazze olduğunu söyledi.

Yıldırım, Gazze ve Filistin'deki Müslümanların muzaffer olmaları için dua ederek, İslam dünyasının bu davaya sahip çıkmak mecburiyetinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Yıldırım, "Dünyanın her tarafında, her platformda, bazen telefonda, toplantılarda, özel görüşmelerde Filistin ve Gazze'yi savunuyor. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykırıyor, her yerde söylüyor. Şimdi dünyanın diğer ülkeleri de bunun ne demek olduğunu anlamaya başladılar." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın gözünün açıldığını belirterek, "Dünya da Filistin'de, Gazze'de yaşanan bu insan haklarına aykırı durumun kaldırılması için ayağa kalmış durumda. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak son yıllarda görmediğimiz şekilde tüm siyasi partilerin katılımıyla İsrail'i kınayan, Filistin'e destek veren iki büyük açıklamayı meclisten yaptık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'dan Gazze'ye uzanan bu gönül köprüsünün sadece bir yürüyüş değil, merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitimci-yazar ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör de söyleşi gerçekleştirdi.

Programda, öğrencilerce dans, koreografi ve şiir dinletisi yapıldı, yağlı boya ile maket eserleri sergilendi.

Kyanak: AA