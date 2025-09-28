ABD Hazine Bakanı’ndan yeni anti-İran açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bassett, İran’ın nükleer programının ülkesine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek, Washington’un İran’a karşı sert tutumunu bir kez daha yineledi.

Bassett, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasına ve İsrail’in bölgedeki denetimsiz nükleer cephaneliğine hiç değinmeden, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer programının ABD’nin barışı ve refahı için bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı, son aylarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve gerilime rağmen, Washington ile Tahran arasında dolaylı görüşmelerin sürdüğü bu dönemde, “ABD Başkanı İran’a anlaşma için tüm fırsatları sundu ancak İran hala kayıtsız kalıyor” ifadelerini kullandı.