Tümgeneral Asadi: Füze menzilimizi gerekli gördüğümüz kadar artıracağız

İran’ın Merkezi Hatamü’l-Enbiya Karargâhı Denetim Başkan Yardımcısı Tümgeneral Asadi, Avrupa ülkelerinin İran’ın füze menzillerini sınırlandırma taleplerine güçlü bir yanıt verdi.

Tümgeneral Asadi, İran’ın füze menzillerinin, ihtiyaç duyulan her yere kadar artırılacağını vurguladı.

Asadi, yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah elimizdeki imkanlarla yüzde yüz hazırız. Ancak biz savaşta öncü değiliz. Fakat herhangi biri ülkemize saldırmak isterse, kesin ve kararlı bir cevap veririz. Allah’ın yardımıyla son 46 yılda ülkemizi savunmaya her zaman hazır olduğumuzu ispat ettik” dedi.

Avrupa ülkelerinin İran’ın füze menzillerini sınırlandırma taleplerini değerlendiren Asadi, bu iddiaların “yanlış ve yersiz” olduğunu söyledi. Deneyimlerin İran’ın balistik caydırıcılık gücünün düşmanlara karşı çok etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tümgeneral Asadi, “Eğer düşmanların 12 günden fazla dayanamadığını gördüyseniz, bu tamamen füze gücümüz ve menzilimizin etkisindendir. Füze menzillerimiz, gerektiği her noktaya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.