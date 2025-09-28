Pezeşkiyan: Bizi yeni sorunlara sürükleyecek müzakerelere asla katılmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hükümet toplantısında, yakın zamanda gerçekleştirdiği New York ziyaretindeki görüşmelerin kazanımlarını ve programını anlattı.

İran’ın adil bir çözüm arayışındaki samimi çabalarına karşı ABD’nin mantıksız ve kaba tutumunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Kuran’ın tekrar tekrar öğrettiği gibi, sözünü tutmayanlar ve zorba güçler hiçbir zaman bizden memnun olmazlar, ta ki biz onların iradesine boyun eğene kadar; ama bu asla gerçekleşmeyecek” dedi.

ABD’nin İran’ın ihracatını engellemek için yaptığı başarısız girişimlere de değinen Pezeşkiyan, birçok ülkenin petrol ve gaz kaynaklarına sahip olmadığını ancak iç ihtiyaçlarını ithalatla karşılayarak kalkınma yolunda ilerlediğini söyledi. İran da uzmanları, yetenekli insanları ve halkın dayanışmasıyla petrol bağımlılığını azaltıp kalkınma planlarını güçlü şekilde sürdürebilecek.

Pezeşkiyan “Zorbalara boyun eğmekle onurlu direniş ve halkın gücüne dayanmak arasında kesinlikle ikinci yolu seçeceğiz. Yolumuz, halkın gücüne dayanarak onurlu bir şekilde parlak bir geleceğe ilerlemektir. İran milleti geçmişte krizlerden fırsat çıkardı, bu kez de birlik ve kararlılıkla ülkeyi büyüme ve refaha taşıyacak” dedi.

Her türlü kısıtlama ve yaptırımın İran tarafından reddedildiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Adil ve mantıklı bir çözüm için masada son ana kadar hazır olduk. Ancak karşı taraf, zorlayıcı tavırla elimizdeki her şeyi birkaç aylık fırsat karşılığında almaya çalışıyor ve sonrasında yeni taleplerle geliyor. Bu kabul edilemez ve biz onurlu yolumuza gururla devam edeceğiz” diye ekledi.

Son olarak, “İslam Cumhuriyeti İran’ın bu konudaki tutumu nettir; nükleer silah peşinde değiliz. Bu taahhüt sadece yetkililerin sözlerinde değil, dini temellerimizde ve fetvada yer alır. Ancak her zaman mantıklı, adil ve açık ölçütlere dayalı diyaloğa hazırız. Yeni sorunlara yol açan müzakerelere asla katılmayacağız” şeklinde konuştu.