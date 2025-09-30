ABD ile doğrudan ve dolaylı mesajlaşmalar gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York’ta gerçekleşen temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasında doğrudan ve dolaylı yollardan mesaj alışverişi yapıldığını açıkladı. Ancak, İran’ın menfaatlerini sağlamayan hiçbir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Erakçi New York ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun ve verimli bir hafta geçirdiklerini belirtti. Bakan bu süre zarfında “snapback” (Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesi) konusu ile ilgili çalışmalar yürütülürken, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

31’den fazla ülkenin dışişleri bakanı ile ikili görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerde hem nükleer meselelerin hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade eden Erakçi, ayrıca ekonomik işbirliklerinin ve ortak komisyonların kurulması yönünde adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Erakçi, İran, Rusya, Çin ve Pakistan arasında gerçekleşen Afganistan konulu dörtlü zirvede bulunduğunu ve bu toplantının BM çatısı dışında büyük önem taşıdığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri ile de görüşme gerçekleştirdiğini, burada “snapback” süreciyle ilgili son pozisyonlarını dile getirdiklerini kaydeden Erakçi, Snapback tartışmalarında İran’ın karşılaştığı taleplerin mantıksız ve kabul edilemez olduğunu, buna karşılık İran’ın sunduğu önerilerin ise Avrupa ülkeleri tarafından da makul bulunduğunu aktardı.

Bir hafta boyunca Avrupa ülkeleri, BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileriyle çok sayıda görüşme yapıldığını aktaran Erakçi, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmaya çalışıldığını ancak ABD’nin aşırı talepleri ve Avrupa’nın bu taleplere desteği sebebiyle anlaşmanın mümkün olmadığını ifade etti. “Biz buradayız çünkü İran halkının haklarını ve menfaatlerini korumak zorundayız. Menfaatlerimizi sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyiz.” dedi.

İran, menfaatlerini korumak için gerekli tüm adımları atacak

ABD ile hem dolaylı hem doğrudan mesajlaşmalar yapıldığını belirten Erakçi, yapılan tüm girişimlerden sonra gerekenlerin yerine getirildiği ve İran Devrim Lideri'nin de ifade ettiği gibi ABD ile müzakerelerin tamamen çıkmaz olduğunu gösterdiğini vurguladı.

ABD’nin “snapback” tehdidinin İran’ı korkutacağını düşünenlerin yanıldığını dile getiren Erakçi, ekonomik açıdan daha fazla yaptırım uygulanmayacağını, sadece bazı liste değişiklikleri olacağını, bunların da büyük etkisi bulunmadığını kaydetti.

Erakçi, BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, BM sekretaryasının bazı adımlara başladığını ve bundan sonra da hukuki mücadelenin Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’nde devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve BM Güvenlik Konseyi’nde yeni bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade eden Erakçi, Güvenlik Konseyi’nde “snapback” kararının alınması için gerekli konsensüsün olmadığını, Rusya ve Çin’in de bu görüşte olduğunu söyledi.

Bakan, bu konuların İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve nükleer komitesi tarafından detaylı şekilde ele alınacağını ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği doğrultuda hareket edeceklerini belirterek, kararların sağlam ve hesaplı bir şekilde alınacağından emin olduğunu söyledi.