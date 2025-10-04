Trump, İsrail'den Gazze'ye yönelik bombardımanın derhal durdurmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze’de ateşkes sağlanması yönündeki barış planına ilişkin olarak sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’ın yanıtına yönelik ilk yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda üzerinde çalışılması gereken detayları görüşüyoruz. İsrailli tutukluları güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi için İsrail, Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı."

ABD Başkanı, "Bu sadece Gazze ile ilgili değil, aynı zamanda Orta Doğu'da uzun süredir devam eden barışla da ilgili." dedi.

Trump, "Gazze sorununa yardım eden Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri de dahil olmak üzere ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bugün büyük bir gün ve işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."ifadesini kullanıdı.

Trump, "İsrailli tutukluların ailelerine kavuşmasını dört gözle bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Hamas, Cuma günü Donald Trump’ın sunduğu 20 maddelik ateşkes planına yanıtını iletti. Haberlere göre, Trump, Hamas’a bu öneriye yanıt vermesi için Pazar gününe kadar süre tanıdı.

Filistinli grup yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın teklifinde yer alan takas maddesine göre, hem hayatta olan hem de naaşları olan tüm işgalci esirleri serbest bırakmayı ve takas için gerekli koşulları sağlamayı” kabul ettiklerini duyurdu.

Ayrıca, takasın ayrıntılarını görüşmek üzere “arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya” da hazır olduklarını ifade ettiler.

Hamas, bunun yanında, “Gazze Şeridi’nin yönetimini, Filistin ulusal mutabakatına ve Arap ile İslam desteğine dayalı, Filistinli bağımsızlardan (teknokratlardan) oluşan bir gruba devretmeye” de hazır olduğunu belirtti.