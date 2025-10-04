Öcalan 'sürecin' önündeki yeni aşamayı açıkladı

DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyeti dün İmralı'yı ziyaret etti. Yaklaşık 3.5 saat süren ziyaretin ardından heyet, bugün yazılı açıklama yaptı.

Heyet, Öcalan'ın "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürecin gelişmesinin "hukuksal gerekliliklere" bağlı olduğunu ifade ettiğini aktardı ve bu "gerekliliklerin" hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklama şöyle:

3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Müzakere vurgusu

Sayın Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

Hukuki gereklilikler önemlidir

“27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir.

Kaynak: Aydınlık