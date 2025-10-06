Yeni bir gemi filo Gazze Şeridi’ne yaklaşıyor

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, yeni bir gemi filosunun Gazze Şeridi’ne doğru hareketine devam ettiğini duyurdu.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, 294 deniz mili (545 kilometre) mesafede bulunan yeni gemi filolarının Gazze’ye doğru ilerlediğini açıkladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ablukanın kırılması amacıyla İtalya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan 11 geminin seyrine devam ettiğini bildirdi.

Koalisyon tarafından yayımlanan bildiride, İsrail rejiminin Gazze halkına insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı saldırısının ardından, bu gemilerin seyrine devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, 11 gemide toplam 100 yolcunun bulunduğu; aralarında birçok gazeteci ve yardım görevlisinin de yer aldığı belirtildi.