19 Kas 2025 09:33

Resmi Gazete'de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye Şam Büyükelçisi’ni geri çekmişti. Bugün Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan genelgeyle Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz resmi olarak Şam Büyükelçisi olarak atandı.

Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre 13 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne atama yapıldı; Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz büyükelçi olarak görevlendirildi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na ise eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör atandı.

Azar MAHDAVAN

