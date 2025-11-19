Resmi Gazete'de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı

Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre 13 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne atama yapıldı; Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz büyükelçi olarak görevlendirildi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na ise eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör atandı.

