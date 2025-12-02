İran, Ekvador ticaret ve turizm fuarın’a katıldı

Ekvador’un başkenti Kito’da düzenlenen ticaret ve turizm fuarı düzenlendi.

“Expo Multisectorial” adıyla düzenlenen küçük ve orta ölçekli ticaret ve turizm şirketleri fuarı, Ekvador’un üretim, ticaret ve turizm alanındaki en önemli yıllık etkinliği olarak kabul ediliyor.

İran’ın Kito Büyükelçiliği, Ekvador Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Odası’nın daveti üzerine bu fuara ilk kez katılarak el sanatları ürünleri, kültürel materyaller, tarihi ve turistik cazibe merkezlerinin fotoğrafları ve İran tanıtım videolarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Ekvador Sanayi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kito yerel yönetiminden yetkililer İran standını ziyaret ederek İran’ın kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini takdir etti.