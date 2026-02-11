  1. İran
11 Şub 2026 11:06

İran Meclis Başkanı Galibaf 11 Şubat etkinliğinde

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.

