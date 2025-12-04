İran'da 'Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı' devam ediyor

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 'Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı'nın son aşaması başladı.

Bu aşamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, Belarus ve Özbekistan ordularından ekipler, terör eylemleriyle mücadele, rehine kurtarma operasyonu, helikopterle indirme operasyonu, elektronik harp savaşı ve kara sınırından teröristlerin temizlenmesi gibi çeşitli senaryolar üzerinde tatbikat yapacak.

Söz konusu tatbikat Tebriz yakınlarındaki Şebister kentinde düzenleniyor.

ŞİÖ üyesi ülkeler; Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor.

Tatbikata Azerbaycan, Irak, Umman ve Suudi Arabistan da gözlemci olarak katıldı.