İranlı yetkili: Zenginleştirme sürecek

Hükümet Enformasyon Konseyi Başkanı Elyas Hazreti, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ciddi bir atmosferde ve teknik ayrıntılara girilerek sürdüğünü belirtti.

Hazreti, Wall Street Journal ve New York Times tarafından yapılan medya yansıtmasının, görüşmelerin gerçekliğiyle örtüşmediğini vurgulayarak, bu haberlerin müzakere sürecini doğru yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamasında, uranyum zenginleştirmenin İran’ın ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini belirten Hazreti, İran’dan hiçbir şeyin çıkarılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Masada farklı seçeneklerin bulunduğunu kaydeden Hezreti, seyreltme gibi alternatiflerin değerlendirilebileceğini, ancak İran’ın temel talebinin yaptırımların kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Hazreti ayrıca, müzakerelere ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki saatlerde Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.