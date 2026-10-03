İran ve Irak arasındaki uçuşlar yarın yeniden başlıyor

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ebuzer Şirudi , İran ve Irak havayolu şirketlerinin, Pazar gününden (4 Ekim) itibaren iki ülke arasındaki seferlere karşılıklı olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

Bağdat hükümeti, Mahan Air hariç İranlı havayolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı’na günlük toplam 40 uçuş gerçekleştirmesine izin veren muafiyetin alındığını açıklamıştı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Irak Havayolları’nın sınırlı bir lisans kapsamında İran ile Irak arasındaki yolcu uçuşlarını yeniden başlatabileceğini açıklamıştı. Buna göre uçuşların yalnızca Necef Uluslararası Havalimanı’ndan kalkması ve yine bu havalimanına dönmesi şart koşulmuştu.