Galibaf'tan ABD'nin "Hürmüz Boğazı" iddialarına yanıt

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair iddialarına yanıt verdi.

ABD'nin iddialarını "sahtekarlık" olarak nitelendiren Galibaf, "ABD'nin propaganda makinesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde bir kontrolü olmadığını iddia ediyor. Ancak piyasa, petrole ağır bir prim eklemiş durumda: Fiyatlar saldırı öncesine göre 35 dolar, fiziki petrol bazında ise 50 dolar daha yüksek.

O halde ya piyasa, petrolü bu yüksek fiyatlarla aldığı için aptal, ya da ABD'nin algı yönetimi göz boyuyor" ifadelerini kullandı.

Galibaf, ABD'nin söylemlerine inananlara yönelik alaycı bir dille, "ABD'nin sözüne inananlar için Hürmüz Boğazı'nda bedava dolar basma makinesi bırakmışlar; buyurun gidin, alın!" dedi.

