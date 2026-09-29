Galibaf'tan Trump'a yanıt: Yaptığının karşılığını veririm

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugünkü meclis konuşmasında gündemi değerlendirdi.

"Düşman, komutanları ortadan kaldırarak Lübnan’daki direnişi durdurabileceğini düşünüyordu." diyen Galibaf "Ancak yaşananlar ve son iki yıldaki gelişmeler, direnişin tek bir kişiye bağlı olmadığını, aksine köklü ve örgütlü bir yapı haline geldiğini ortaya koydu. Bu yapı, düşmanı hangi senaryo karşısında olursa olsun çıkmaza sürükleyerek çaresiz bırakdı. Düşmanlar ve tüm dünya gördü ki direnişin şehit komutanlarının tertemiz kanı, bu hareketi zayıflatmak bir yana daha da canlı ve güçlü hale getirdi." dedi.

Trump'ın açıklamalarına değinen Galibaf "Elbette ABD Başkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki sorumsuz açıklamaları ve büyük, medeniyet kurucu İran halkına yönelik küstah ifadeleri, onların tutumlarını hâlâ değiştirmediğini gösterdi. Bu tür küstahlıklara karşı bizim cevabımız, daha önce de açıkça ifade ettiğimiz gibi nettir: Yaptığının karşılığını veririm" ifadesini kullandı.

İran Meclis başkanı sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Amerikalılar şunu bilmelidir: Bu medeni ve köklü milleti korkutma ve yok etmekle tehdit etme dönemi artık sona ermiştir. Beyaz Saray’daki yöneticiler şunu bilmeli ki tarih yazan İran halkı; tehditlerle, hamasi söylemlerle, hava ablukasıyla veya ticari kuşatmayla asla geri adım atmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü saldırı ve maceracılığa vereceği yanıt ise sert, pişman edici, nokta atışı ve hızlı olacaktır.

ABD Başkanı son dönemde Hürmüz Boğazı ve gemilerin bu boğazdan geçişi konusunda birtakım açıklamalar yaptı. Bunlar, daha önce dile getirilen iddiaların tekrarlanmasından ibarettir ve bu temelsiz söylemlerin gerçeği herkes tarafından bilinmektedir. Amerikalılar ve diğer tüm ülkeler şunu bilmelidir: Daha önce de söylediğimiz gibi, bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak; bizim güvenliğimiz sağlanmadığı sürece hiçbir altyapı güvenli olmayacaktır.