Yemen’den Suudi Arabistan’a misilleme mesajı: Ablukaya karşı abluka

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, tüm havayolu şirketlerine, çalışanlarına ve yolcularına Suudi Arabistan’daki havaalanlarını ve hava sahasını kullanmamaları yönündeki uyarılarını yineledi.

Seri, Mekke ve Medine’deki havaalanları dışında Suudi Arabistan’daki tüm havaalanlarının Yemen güçlerinin saldırı ve operasyonlarının hedefinde bulunduğunu ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin bu uyarıların ciddiye alınması gerektiğini vurguladığını belirten Seri, Suudi Arabistan’ın söz konusu havaalanlarında gerçekleştirilecek başarısız önleme girişimlerinin sonuçlarından sorumlu olacağını söyledi.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin hedeflerine ulaşana kadar “havaalanına karşı havaalanı, ablukaya karşı abluka ve tırmanışa karşı tırmanış” denklemine bağlı kalmayı sürdüreceğini kaydetti.

Haberde, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Suudi Arabistan’daki havaalanlarına yönelik operasyonlarının, Suudi savaş uçaklarının Yemen’e yönelik devam eden saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.