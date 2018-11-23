Dolar/TL son işlem gününde 5.30 seviyelerinde dalgalanıyor

Bu hafta 5.30 - 5.40 bandında dalgalanan, dün 5.27 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen Dolar/TL yeni güne 5.31'de başladı. Kur daha sonra 5.30 eşiğinin altına indi.

ABD ile ilişkilerdeki normalleşme, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, petrol fiyatlarındaki düşüş son dönemde kurdaki aşağı yönlü harekette etkili oldu. Euro/TL %0.1 artışla 6.06'da, sepet kur 5.68'de işlem görüyor.

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'ye dünkü değerlendirmesinde dolar/TL haftayı 5.28'in altında kapatırsa daha fazla düşüş görülebileceğini belirtti.