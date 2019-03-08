Düşmanların İslami değerlerimiz için kötü planları var

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki’nin imamlığında eda edildi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, İslam Devrim Lideri tarafından devrimin 40. zafer yıldönümü dolaysıyla İran milletine hitaben "İkinci Adım" adıyla yayınlanan bildiriyi “iyi bir sorun çözücü” olarak nitelendirerek, “Eğer bunun değeri bilinirse iksir gibidir.” dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, “Düşmanların çeşitli alanlarda İran halkı ve İslami değerlerimizi zedelemek için kötü planları var.” ifadesini kullandı.

İran’la yapılan nükleer anlaşma hakkında Hüccet'ül İslam Sıddıki, şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşma meselesinde hepimiz bunun kısıtlama getirdiğini gördük, soframız da genişlemedi, bazıları hem santrifüj tekerleklerinin dönmesi gerektiğini hem de vatandaşaların geçiminin kolaylaştırlması gerektiğini söylemişlerdi, ancak bugün ikisinin de düzgün gitmediğini görüyoruz."

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ülkedeki geçim sorununun kötü yönetimden kaynaklandığını ancak çözülebileceğini söyledi.