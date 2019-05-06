İran, Irak halkı ve hükümetine desteğini sürdürecek

İran Bağdat Büyükeçisi İrec Mescidi, Musul’daki Türkmen ve Sünni Arap aşiretlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Mescidi bu görşmede, siyasi ve güvenlik alanında iki ülke arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirerek, İran’ın hem Irak halkı ile hükümetine hem de Irak'ı yeniden inşa projesine yönelik desteğinin süreceğini söyledi.

Söz konusu görüşmede, Musul’dan Bağdat’a gelen heyet İranlı büyükelçiye bu kentin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek özgürleştirilen bölgelerin özellikle Ninova vilayetinin yeniden inşa sürecinin büyük önem taşıdığını söyleyen Iraklı heyet, İranlı firmaların bu süreçte aktif bir rol almasını talep etti.