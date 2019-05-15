Irak İran’dan doğalgaz alımını sürdürecek

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asim Cihad, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’dan doğalgaz alımını sürdüreceğini belirtti.

“ABD’nin yaptırımlarına ağmen Irak İran’dan doğalgazı alımını sürdürecek mi?” sorusuna Asim Cihad, "Ülkemiz buna ihtiyaç duduğu için İran’dan doğalgaz ithalatı kesinlikle devam edecektir." yanıtını verdi.

Cihad ayrıca, “Irak, İran doğalgazı için alternatifler bulmaya çalışıyor, ancak bu alternatifler yeterli değil ve hala İran gazına ihtiyacımız var.” dedi.

Iraklı yetkili, İran’ın ülkesine doğalgaz ve elektrik ihraç etmeye devam edeceğini sölyedi.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, son günlerde yaptığı açıklamada, "Bazı Iraklı kaynaklara göre Bağdat hükümetine İran’la ticaret konusunda yeni muafiyet hakkı verilecek." demişti.