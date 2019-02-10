Bağdat'ta İran-Irak ilişkileri masaya yatırıldı

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Helbusi ile görüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İki taraf, bölgedeki istikrar ve İran ile Irak halkılarının çıkarlarını korumak için çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin artması gerektiğine vurgu yaptılar.

İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümünü tebirk eden Muhammed Helbusi, “Irak, komşu ülkeler başta olmak züere tüm bölge ve dünya ülkeleriyle karşılıklı menfaatler üzerine ilişki kurmak istiyor.” diye konuştu.