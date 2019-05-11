Umman'dan Bağdat'ta büyükelçilik açma kararı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi’den Bağdat’ta büyükelçilik açma isteğine dair bir mesaj aldığını açıkladı.

Hekim konuya ilişkin “Bu karar Umman yetkililerinin iki ülke arasındaki dostane ilişklileri güçlendirme isteğinde olduğunu gösteriyor.” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca, Umman'ın bu kararını Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmekte olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Umman'ın Bağdat Büyükelçiliği 1990 yılında Baas rejiminin Kuveyt’i işgal etmesi ve karşılıklı ilişkilerin gerginleşmesi ardından kapatılmıştı.