Umman: Suriye Arap Birliği'ne dönmeli

Russia Today’in aktardığı habere göre, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ekonomik zirvesi sırasında Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi gerektiğini vurguladı.

Yusuf bin Alevi, "Umman yönetimi olarak Arapların çıkarları doğrultusunda Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesini destekliyoruz. Biz Suriye’ye yaptırım uygulamadan ilişkilerimizi sürdürdük. İki ülkenin büyükelçilikleri halen aktif olarak çalışıyor." dedi.

"Arap ülkelerinin uluslararsı toplumla barışması için önce kendileriyle barışması gerekiyor." ifadesini kullanan Alevi, şöyle devam etti:

"Ortadoğu’daki istikrarsızlık iç ve dış etkenlere dayanıyor. Bölgemizdeki Arap ülkeleri ortak görüş ile uluslararası toplumla yakın işbirliği kurmaya ihtiyaç duyuyor."

Umman Dışişleri Bakanı, Cezayir’in son durumuna ilişkin “Cezayir'deki gelişmeler bir iç meseledir ve bu ülke mevcut krizin üstesinden gelebilir." diye konuştu.