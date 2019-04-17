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17 Nisan 2019 - 12:14

Irak Başbakanı, Bağdat-Riyad ilişkilerini değerlendirdi

Irak Başbakanı, Bağdat-Riyad ilişkilerini değerlendirdi

Irak Başbakanı Adil abdulmehdi, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Bağdat-Riyad ilişkilerini değerlendirdi.

Russia Today’in aktardığı habere göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinde büyük bir dönüşümle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Üst düzey ticari bir heyetin eşliğinde Suudi Arabistan’ı ziyareti edeceğini bildiren Abdulmehdi, Ramazan ayından önce de Fransa ile Almanya’ya gideceğini bildirdi.

Irak Siyasi Düşünceler Merkezi Başkanı İhsan eş-Şammari daha önce Abdulmehdi’nin Riyad ziyaretinde Suudi Arabistan-İran ilişkilerini de ele alınacağını duyurmuştu.

Irak basınına göre, Adil Abdulmehdi'nin bugün Suudi Arabistan’a gideceği bekleniyor.

News Code 1878021
Ruya FEREYDUNI

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