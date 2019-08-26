Walt Disney’in "Sihirli Dadısı" Tahran'a geliyor

Bir Disney klasiği olan Mary Poppins ilk kez İranlı tiyatro yönetmeni Ahmed Süleymani tarafından dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşınıyor.

Mary Poppins adlı müzikal tiyatro oyunu önümüzdeki Kasım ayında Tahran’daki Vahdet Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Pamela Lydon Traves’in kitaplarından 2018'de yeniden sinemaya uyarlanan Mary Poppins'in özeti şöyle:

"Sihirli Dadı, 1930’larda Londra’nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen’la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane’de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks’lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack’le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır."