Japonya Başbakanı'nın Tahran ziyareti neden ciddiye alınmamalı?

Japon basınında yer alan bilgilere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek için Tahran'a gidecek. Ziyaretin 40 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtiliyor. Görüşmenin 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Şinzo Abe'nin Tahran'da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası diplomatik alanında kayda değer bir rol üstlenmeyen Tokyo diğer ülkelerle ikili ilişkilere yetinmiştir.

Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim oluşundan 74 yıl geçmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo yönetiminin dış politikasında en etkili ülke olmaya devam ediyor.

Japonya’nın uluslararası alanda aktif bir rol oynama konusundaki amacını analiz etmeye gerek yok, çünkü Amerika’nın aşağılayıcı davranışları hala Japonların hafızalarında. Şinzo Abe bu kara lekeyi silmek için bir fırsat arıyor. Bu gerçekleşirse Abe’nin adı Japon tarihinde kalacaktır.

Fakat ABD’nin Japonya'yı arabulucu olarak seçmesinin nedeni o kadar da kolay değil. Mevcut ABD yetkililerinin perspektifinden bakıldığında, Japonlar İran ve ABD arasındaki arabuluculuk için en iyi seçenektir. Trump Japonya’yı kasıtlı olarak seçmiş. Çünkü İran’ın ABD'ye teslim olması durumunda ekonomik açıdan Japonya gibi gelişebileceği konusunda Tahran’ı ikna etmeyi amaçlıyor.

Japonya’nın İran’ın sorunları konusunda asla tarafsız olmadığını da belirtmek önemlidir. Sonuç olarak Şinzo Abe sırf Trump’ın mesajını İranlı taraflara ileten birer kurye olarak kalacaktır.

İran, Şinzo Abe'nin ziyaretine nasıl bir tepki göstermeli?

İran ile ABD arasındaki gerilim konusunda "Şinzo Abe”yi ciddiye almak İran için stratejik bir hata olabilir. Japonların uluslararası ilişkiler alanında önemli bir rolü yoktur ve hiç kimse onları ciddiye almaz. Onlar Japonya-Kuzey Kore krizinde bile, Amerika’nın siyasi ve askeri desteğine bakıyorlar. Japonların İran ve ABD arasındaki gerginlikte rol alması Tokyo’nun dış politikasındaki emelleri nedeniyle karmaşık bir hale gelebilir.

Japonya ekonomik açıdan güçlü olmasına rağmen siyasi açıdan Amerika'nin takipçisi olduğu için bağımsız hareket etmiyor. Bu ülke geçtiğimiz son 74 yılda ne zaman ve nerede bağımsız bir dış politika sergilemiştir?

Kaynak: 8sobh.ir