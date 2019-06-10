Japonya Başbakanı'nın İran ziyareti arabuluculuk amacıyla değil

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran’a yapacağı ziyareti değerlendirerek, bu ziyaretin karşılıklı münasebetleri geliştirmek amacıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

İran’ın Japonya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Burucerdi, görüşmelerde ABD konusunun da gündemde tutulacağını dile getirdi.

Burucerdi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şinzo Abe ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "Netanyahu siyasi bir serseridir. Farklı ülkere gidip iddialarda bulunarak İran İslam Cumhuriyeti’ne daha fazla baskı yapılmasını istiyor. Bu nedenle Japonya Başbakanı Abe’nin İran’a geleceğini öğrenince onunla görüştü." açıklamasını yaptı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey bir heyetin eşliğinde iki günlük bir ziyaret kapsamında Tahran’ı ziyaret edecek.