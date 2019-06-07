Tokyo'dan "Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti" açıklaması

Asahi gazetesinin, hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Tokyo hükümeti Japon Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran ziyaretini verimli hale getirmek için elinden geleni yapacak.

Tokyo hükümetinden bir yetkili bu gazeteye yaptığı açıklamada, Şinzo Abe’nin 40 yıl sonra İran'a gidecek ilk Japon başbakanı olduğunu belirterek, “Tokyo bu ziyareti verimli bir hale getirmek için elinden geleni yapacaktır.” dedi.

Başbakan Abe gelecek hafta Tahran’ı ziyaret edecek.

Japonya medyasında yer alan haberlere göre, Şinzo Abe’nin İran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.