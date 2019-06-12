Şinzo Abe'den Tahran ziyareti öncesi açıklama

Kyodo News’un haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün sabah saatlerinde İran’a gelmeden önce Haneda Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Ortadoğu’da gerilimlerin artması endişe vricidir. Bu durum uluslararası toplumun dikkatini çekse de, Japonya barış ve istikrarın kurulması için bölgedeki tansiyonu düşürmeye çalışıyor.” dedi.

Abe, bölgedeki gerilimlerin azaltılması konusunda farklı görüşlerden yararlanmak istediklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde iki günlük bir ziyaret kapsamında Tahran’ı ziyaret edecek.

Başbakan Abe’nin bu ziyaret kapsamında Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunacağı bekleniyor.