Japonya Başbakanı Çarşamba günü Tahran'ı ziyaret edecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey bir heyetin eşliğinde iki günlük bir ziyaret kapsamında Tahran’ı ziyaret edecek.

Japonya Başbakanı Abe’nin, bu ziyaret kapsamında Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunacağı bekleniyor.

Şinzo Abe, İran'da 1979'da gerçekleşen devrim sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk Japonya başbakanı olacak.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Abe’nin 12 Haziran tarihinde Tahran’ı ziyaret edeceğini duyuran Japon hükümeti, Tokyo'nun İran ve ABD ile iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle, bu iki ülke arasında arabuluculuk yaparak, nükleer anlaşmayı korumak istediklerini açıklamıştı.