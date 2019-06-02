"Japonya Başbakanı arabuluculuk için Tahran'a gelecek" iddiası

Bloomberg’in Japonya’da yayınlanan Mainichi gazetesine dayandırdığı habere göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İranlı yetkililerle görüşmek üzere 12 Haziran’da İran’ı ziyaret edecek.

Gazeteye göre; Şinzo Abe İran ile ABD arasında tırmanan gerginlikleri azaltmak ve İran’ı ABD ile müzakere etmeye ikna etmek amacıyla iki günlük bir ziyaret kapsamında İran’a gelecek.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe daha önce Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu teklifi destekleyeceğini söylemişti.