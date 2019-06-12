Dışişleri Bakanı Zarif, Japon mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün öğlen saatlerinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İran ziyaretinin hazırlıklarını tamamlamak için Tahran’ı ziyaret eden Japon mevkidaşı Taro Kono ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde bugün Tahran’ı ziyaret edecek.

Başbakan Abe’nin bu ziyaret kapsamında Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunacağı bekleniyor.