Japonya Başbakanı gelecek hafta İran’ı ziyaret edecek

AFP’nin Japonyalı yetkililerden edindiğin bilgiye göre, Başbakan Shinzo Abe gelecek hafta Tahran’ı ziyaret edecek.

Yaklaşık 40 yıl sonra Jopanya’dan ilk kez bir başbakan İran’a geliyor.

Japonya medyasında yer alan haberlere göre, Shinzo Abe’nin İran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe daha önce Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu teklifi destekleyeceğini söylemişti.