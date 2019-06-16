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16 Haziran 2019 - 14:14

Türkiye'den Şırnak'taki operasyonla ilgili açıklama

Türkiye'den Şırnak'taki operasyonla ilgili açıklama

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk'e göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi.” dedi.

News Code 1879288
Muhammed BURHAN

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