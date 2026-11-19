Sosyal medya hesabı üzerinden Arapça paylaşımda bulunan Erakçi, "İnsanlığın alnında, Gazze'ye yönelik soykırımın ve zorla yerinden etmenin devamı ile yardımın engellenmesi utanç verici bir lekedir" dedi.

Bakan Erakçi, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ablukanın kaldırılması için acil eyleme geçilmesi gerektiğini belirterek, "Gazze, ablukayı kaldırmak ve Siyonist varlığı yardımların girişine zorlamak için acil bir harekete ihtiyaç duymaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden dışişleri bakanlarının olağanüstü bir toplantı düzenlemesini talep ettim" ifadelerini kullandı.