ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Trump, Çin lideri ile yaptığı görüşmede, “Her iki taraf da Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam etmesinin gerekliliği konusunda hemfikir." dedi

Görüşmenin verimli sonuçlar getireceği umudunu dile getiren Trump, İki ülke arasındaki ilişkilere değinen ABD Başkanı, "Çin ile özel bir ilişkiye sahibiz" dedi.

Şi Cinping ise , Pekin ve Washington arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, "Çin-ABD ilişkileri genel olarak istikrarlı ve iyileşme yolundadır" diye konuştu.

İkili görüşmede İran ve ticari konular da masya yatırıldı.

Trump ve Putin görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve kapsamında bir araya geldi.

İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.