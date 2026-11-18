Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan Kasım ayı dünya sıralaması listesi, futbol dünyasındaki güncel dengeleri gözler önüne serdi.
FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya, 2.004 puanla dünya futbolunun zirvesindeki yerini korudu. İspanya'yı 1.996 puanla 2026 Dünya Kupası ikincisi Arjantin takip ederken, Fransa 1.938 puanla listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.
İran Milli Futbol Takımı ise, Irak ile berabere kaldıktan sonra yaklaşık 2 puan kaybederek 1.597 puanla dünya sıralamasında 23. sıradaki yerini korudu. İran, Asya takımları arasında Japonya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
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