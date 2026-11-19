Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), perşembe günü Bangkok'ta Alireza Beiranvand'ı 2026 yılının oyuncusu seçti.
34 yaşındaki İranlı böylece tarihe geçti; daha önce hiçbir kaleci Asya kıtasının en iyi oyuncusu seçilmemişti.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), perşembe günü Bangkok'ta Alireza Beiranvand'ı 2026 yılının oyuncusu seçti.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), perşembe günü Bangkok'ta Alireza Beiranvand'ı 2026 yılının oyuncusu seçti.
34 yaşındaki İranlı böylece tarihe geçti; daha önce hiçbir kaleci Asya kıtasının en iyi oyuncusu seçilmemişti.
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