Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), perşembe günü Bangkok'ta Alireza Beiranvand'ı 2026 yılının oyuncusu seçti.

34 yaşındaki İranlı böylece tarihe geçti; daha önce hiçbir kaleci Asya kıtasının en iyi oyuncusu seçilmemişti.

