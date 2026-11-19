Minab’daki Şecere Tayyebe Okulu ve şehitler anıtı ziyareti sırasında konuşan Tümgeneral Abdullahi, bu saldırının çocuklara karşı işlenmiş “açık bir suç” olduğunu vurgulayarak, böyle bir eylemin hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtti.

Okulda yaşanan olaylara değinen Tümgeneral Abdullahi, burada yaşananların, ABD’nin tarihsel süreçteki sayısız suçuna bir kanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Washington yönetiminin özgürlük söylemleri ile gerçek uygulamaları arasındaki çelişkiyi eleştiren üst düzey komutan, ABD’lilerin sürekli özgürlüğe bağlılıktan bahsettiklerini ancak uygulamada insanlık değerlerine veya hürriyete hiçbir saygı göstermediklerini söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, Minab’daki ilkokula yapılan saldırının bu çelişkinin somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

İlkokul öğrencilerinin hedef alınmasını “kabul edilemez bir eylem” olarak tanımlayan Tümgeneral Abdullahi, bu olayın Minab çocuklarına karşı işlenmiş korkunç bir suç olduğunu vurguladı.

ABD’lilerin saldırı anında okulun konumundan ve öğrencilerin varlığından haberdar olduklarını belirten Tümgeneral Abdullahi, bu masum çocukların kanının, ABD-Siyonist teröristlerin peşini asla bırakmayacağını söyledi.